「1話」02【漫画】俺は発達障害グレーゾーン…なの？本編を読むある日突然「発達障害グレーゾーン」の“特性”があると言われたら？「甘え」「怠慢」と疎まれる生きづらさを描いた漫画をSNSで発表している漫画家・クロミツさん。「同じ悩みを抱えている人がいることを知ってほしい」との思いから執筆した漫画『灰低 生きづらい＋グレーゾーン』について話を聞いた。「1話」03「1話」04※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッ