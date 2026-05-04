今年、芸能生活56年を迎える俳優でモデルの草刈正雄さん（73）が5月5日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】幼少期にいじめを受けていたという草刈正雄さん草刈さんは1970年、男性化粧品ブランドのCMで衝撃的なデビューを飾り、「男前」の代名詞的存在で人気を博しました。その後はモデル業だけでなく、俳優、司会者、タレントと活躍の場は多岐にわたっています。そ