世界最大級の自動車展示会「北京モーターショー」が4月末に開幕した。ロイター通信は中国の自動車メーカーは人工知能（AI）を組み込んだ次世代電気自動車（EV）を単なるネットワーク接続車ではなく、ドライバーと対話し業務支援までする「自ら推論する機械」へと進化させようとしている、と伝えたロイター通信によると、日産自動車のスティーブン・マー中国マネジメントコミッティ議長は会場で記者団に「もはやテック企業と自動車