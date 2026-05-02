京都府南丹市で安達結希君=失踪当時（11）=が遺体で⾒つかり、養⽗で会社員の安達優季容疑者（37）が死体遺棄容疑で逮捕された事件で、京都府警は遺体発見現場周辺などに優季容疑者を同行し実況見分を行なった。容疑者は結希君の殺害も認めており、府警は死体遺棄容疑での勾留期間が終了する５月６日かその前に、殺人容疑で再逮捕するための詰めの捜査を続けている。最大の謎である殺害の動機を解明できるだろうか。