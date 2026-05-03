子どもは泣くもの、騒ぐもの……とわかっていても、その暴れん坊ぶりに辟易する方も多いのではないだろうか。今回紹介するエピソードは、ある病院の待合室で起きた出来事だ。◆満員の小児科で起きた出来事話を聞いたのは長田佳子さん（仮名・36歳）。長田さんは小学1年生の息子が風邪を引き、近所の病院に行ったときのことを話してくれた。「寒暖差がすごく激しい日があったんですが、それで息子が体調を崩しちゃったんです。