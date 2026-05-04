米中央軍は交渉の行き詰まりを打開するためにイランに対して短期間かつ強力な攻撃を準備しているという米報道を2026年5月3日放送の「日曜スクープ」（BS朝日）が紹介した。トランプ大統領は「やりたくないが選択肢の一つ」と話しているが、その真意はわからない。攻撃シナリオは、政府側が意図的にメディアにリークした情報の可能性報道された米国のシナリオは、（1）インフラ施設への攻撃。シナリオ（2）はホルムズ海峡の一部を占