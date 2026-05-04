東京都豊島区、下町情緒あふれる住宅街が揺れている。池袋駅が徒歩圏内という立地の良さから民泊物件が急増し、宿泊する訪日外国人も増えたエリアだが、それとともに問題が発生する。彼らが出すゴミ、中でもスーツケースが至る所に捨てられるようになったのだ。＊＊＊【実際の写真】まるで新品なのに…至る所に投棄された「不気味なスーツケース」「不気味で怖い」住民の一人が怒りをあらわにして、こう語る。「中に何が入