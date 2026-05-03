4月28日、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀が体調不良のため、当面の間休養することを発表して衝撃を与えた。回復が待たれるが、SNSでは休養発表前のロケで日村が見せた “異変” が心配されている。日村に関して、所属事務所は公式サイトで《今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました》と発表。コンビ、個人ともに多くのレギュラー番組を抱える日村だが、