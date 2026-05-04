4月に入り、春アニメが続々と幕を開ける中、ひときわ注目を集めている作品が『日本三國』だ。 【画像】『日本三國』 松木いっかによる原作は、小学館のコミックアプリ「マンガワン」にて連載中。アニメ化以前から、有吉弘行は「面白すぎて新刊が出るたびに一巻から読んでる」と綴り、かまいたち・山内健司はバラエティ番組「川島・山内のマンガ沼」にて麒麟・川島明へ熱烈にプレゼンするなど、一部のマンガ通から注目を浴び