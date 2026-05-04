J1岡山は4日、公式サイトを更新。クラブスタッフがSNSに不適切な投稿を行ったことを改めて謝罪し、森井悠社長が関係先のJ1広島に出向き、直接謝罪したことを発表した。岡山をめぐっては、3日のホームで広島に1−0で勝利。試合は後半20分、自陣のペナルティーエリアでFW河野孝汰が右足で広島のDF中野就斗の左足を踏む形となって転倒。VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）チェックが入ったものの、反則はなかったと判断され