ドナルド・トランプ米大統領は、中東時間基準で4日午前から、ホルムズ海峡に閉じ込められた第三国の船舶が安全に脱出できるよう支援すると明らかにした。トランプ大統領は3日（現地時間）、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿した文で「世界中の国々が、ホルムズ海峡に閉じ込められた自国の船舶を解放するのに協力してほしいと米国に要請してきた」と述べた。続いて「私は代表団を通じて、われわれが彼らの船舶と船員を海