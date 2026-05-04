先月25日から、東京・町田市の障害者向けグループホームに入居する31歳の男性が行方不明になっているとして、警視庁が情報提供を呼びかけています。行方不明となっているのは、町田市の障害者向けグループホームに入居する藤巻諒矢さん（31）です。警視庁などによりますと、藤巻さんは先月25日午後9時ごろ、職員が目を離したすきに一人で自分の部屋を出る様子が施設の防犯カメラに写っていて、そのまま施設を出たということです。