「文明が滅びる」発言、自身をキリストに模した生成AI画像。エスカレートする言動に、国内外で精神状態への懸念が噴出！過激な言動を繰り返すトランプ米大統領に対し、今や支持層の内部からも異変を指摘する声が上がり始めている。では、この異変を精神医学的に見たとき、その振る舞いはどうとらえられるのか。臨床心理学の専門家であるトランプのめいが暴いた家族の過去から、その危うさの根底に迫る。【画像】メアリー・トランプ