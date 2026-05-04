帰省のタイミングで高速道路を使う予定があると、「少しでも料金を安くしたい」と考える方は多いでしょう。特に「深夜に走れば安くなる」という話はよく耳にしますが、具体的な条件が分からないと、本当に得なのか不安になりますよね。 高速料金にはいくつかの割引制度があり、条件を理解して使えば負担を抑えることができます。この記事では、深夜割引の仕組みを中心に、無理なく高速料金を節約するコツを分かりやすく解説