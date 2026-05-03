「オリンピック・eスポーツ・シリーズ」の野球ゲームで優勝し、喜ぶ選手（中央）＝2023年6月、シンガポール（共同）【ジュネーブ共同】国際オリンピック委員会（IOC）が、コンピューターゲームなどの腕を競う「eスポーツ」の専門委員会の活動を休止したことが3日、分かった。バッハ前会長時代に独自大会を創設するなどし、将来の五輪採用も視野に入れていたが、既存のスポーツを重視するコベントリー新会長の下で取り組みは後退