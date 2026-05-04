トランプ米大統領の娘婿のジャレッド・クシュナー氏とウィトコフ中東担当特使＝4月12日、イスラマバード/Jacquelyn Martin/Pool/Getty Images（CNN）米国とイランが和平に向けた提案を交わす中、米国のドナルド・トランプ大統領は3日、米国の代表団は「非常に前向きな協議」を行っていると自身のSNSに投稿した。前日の発言からは一転する内容だった。トランプ大統領はトゥルース・ソーシャルへの投稿で、「私の代表団はイラン国と