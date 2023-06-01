北海道・函館中央警察署は2026年5月3日、窃盗の疑いで、愛知県に住む会社員の男（43）を逮捕しました。男は2日午後8時ごろから午後11時ごろまでの間、函館市内のキャンプ場で、10代後半の女性の靴の中敷き（時価100円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、女性は友人など複数人でキャンプをしていて、被害関係者から「テントの中に男の人が入ってきた」と警察に通報がありました。その後、警察官が臨場し、所持