8歳の娘を殺害した疑いで母親が逮捕されました。東京・豊島区の45歳の女は、3月28日ごろ、自宅マンションで、8歳の長女を首を絞めるなどして殺害した疑いがもたれています。女は自殺を図っていて、「生活が苦しくなり子育てに疲れてしまった」と話しています。警視庁は刑事責任能力の有無について慎重に調べています。