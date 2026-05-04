元フジテレビアナウンサーの高橋真麻が３日、ブログを更新。声帯の手術を受けたことを報告した。真麻は「実は３月末から原因不明の声帯麻痺にになり、声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない。歌えない」という症状に悩まされていたといい、そのため「この度、声帯の手術を終え退院致しました」と報告した。今後はリハビリや経過観察が待っているといい「５月６日のゴゴスマの生放送が術後初めてのテレビ出