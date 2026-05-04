【モデルプレス＝2026/05/04】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が5月3日、自身のInstagramを更新。シースルーのレースをふんだんに使ったコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「お姫様みたい」美脚輝くミニ丈レースコーデ◆カズハ、ミニ丈コーデで美脚際立つカズハは「ロミオとジュリエットみたい」と韓国語でつづり、写真を多数投稿。白いシースルーの