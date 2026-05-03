お笑いタレントの東野幸治（58）が、2日深夜放送のフジテレビ系『指原千夏』（深0：45）に出演し、娘2人の現在の職業について語った。海外で働いているという近況に、MCの指原莉乃や若槻千夏から驚きの声が上がった。【画像】松本人志への結婚願望もあった！東野幸治の出待ちをしていた芸人番組では「子どもに勉強しなさいと言うか」という話題に。若槻は「言えないです。自分がやっていなかったから」と本音を明かした。これ