「この子は不細工ですから」先生が唖然とした美人ママの発言▶▶この作品を最初から読む小さな子どもたちの発言や行動はいつも予想外！でこぽん吾郎さんがSNSで発信する保育士時代のエピソードが大きな反響をよんでいます。ナンパが大好きな男の子、先生にあるモノを求めて抱っこをせがむ子、可愛い三つ編みやおしゃれな服をおすすめしてくれる子…。子どもたちがママやパパと離れ、長い時間を過ごす保育所で起こる出来