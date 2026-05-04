【ジェットビートル w/ハイドロジェネード･サブロケット （ウルトラマンシリーズ60周年アクリルスタンド付）】 7月18日ごろ 発売予定 価格：4,950円 ハセガワは、プラモデル「ジェットビートル w/ハイドロジェネード･サブロケット （ウルトラマンシリーズ60周年アクリルスタンド付）」の完成見本を5月1日に公開した。発売は7月18日ごろを予定し