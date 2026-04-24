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100円のラッピング代に「随分なご商売」店員が描いた実録漫画に反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 雑貨店店長が描く実録漫画「有料ラッピング」が、SNS上で反響を呼んでいる
  • 客からラッピングを依頼され、有料であることを伝えると態度が一変
  • 「何でもお金を取る」「随分なご商売だこと」と嫌味を放たれたという
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