NPB4日の公示プロ野球・中日は4日、小池正晃打撃コーチを「打撃コーチ兼マネジャー兼スコアラー」に異動させた。日本野球機構（NPB）から公示されると、まさかの“三刀流”にファンからは様々な声があがっている。異例ともいえる体制だ。ここまで9勝20敗。首位阪神と10ゲーム差の最下位に沈む中日は、小池打撃コーチに新たにマネジャー兼スコアラーの役職を与えた。これにより、スコアラーとしてベンチ入りが可能になる。中