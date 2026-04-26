「セックスレスの夫婦ってどれくらいいるの？」【写真】子どもがいる既婚女性の約半数が「セックスレスの自覚アリ」「解消方法はあるのかな？」疑問に思う人もいるかもしれません。実は、セックスレスをきっかけに夫婦関係が破綻するケースは少ないのです。この記事では、セックスレスの原因について解説し、夫婦関係を保つための5つの方法をご紹介します。セックスレスの夫婦ってどれくらいいる？データで見る現状セックスレスの