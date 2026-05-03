「代表と恋愛関係にあるメンバーが、センターの座を占めていた」K-POPガールズグループの元メンバーの生々しい証言が、K-POP界の暗部を再び浮かび上がらせている。【写真】「センターは代表の恋人」元K-POPアイドルが暴露ARIAZ出身のヒョギョンは最近、自身のYouTubeチャンネルでガールズグループ活動の舞台裏を語った。彼女は、センターが実力や人気を基準に決まっていたわけではなく、事務所代表と恋愛関係にあったメンバーがそ