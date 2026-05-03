インフレ時代のコンビニ３社の新戦略とは？「できたて」が今後のトレンドになるかもしれない。昨年７月、全国に約１万5000店舗を展開するローソンは、新たなできたてメニューの提供と省人化に向けた取り組みとして『鍋さばきロボ』を北大塚一丁目店（東京都）に導入した。FRIDAY記者とともに同店を訪れたフードジャーナリストの長浜淳之介氏が語る。「ローソンは、全国にある店舗の約７割で店内調理（『まちかど厨房』）を導入して