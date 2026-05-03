妊娠を告げると、唐突に「犯罪歴」を暴露各メディアが取り上げ、社会問題として注目が集まる独身偽装問題。これまでは医師や検察官や大手企業の社員といった立場のある男性による事案が目立った。今回はあろうことか、過去に傷害致死事件を犯し受刑を終えた男性に独身だと偽られ、なおかつその相手の子供を妊娠出産したシングルマザーの米沢美智子さん（仮名、40歳）による証言だ。米沢さんは現在、殺人事件にかかわり出所後に結婚