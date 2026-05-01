「ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレクション」タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん」の約7cmサイズのミニドール「ぷちリカちゃん」シリーズから、「ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレクション」（7種 7種類のうち、どれか1種類が入っている）を、6月27日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、一部コンビニエンスストア、雑貨店、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タ