4月27日から、戸田恵梨香が主演を務めるドラマ『地獄に堕ちるわよ』がNetflixで配信されている。戸田の演技が注目を集めているが、作中での“メイク”にはSNSで意見が分かれているようだ。同作は、2021年に亡くなった占い師の細木数子さんの半生に基づく物語。「一世を風靡した細木さんの17歳から66歳までを描き、戸田さんが長い年月をひとりで演じます。伊藤沙莉さん演じる売れない作家の視点を通して、華やかな活躍と人間的