沖縄タイムス記者の松田駿太氏が2026年5月3日、同紙の読者欄に掲載された辺野古転覆事故に関する投書に含まれた表現について、思いをつづった。「勝手に代弁するな」問題となっていたのは、1日付の同紙投書欄「Opinion わたしの主張 あなたの意見」の欄に掲載された、「辺野古事故デマは許されず」と題された読者投稿だった。3月16日、京都府の同志社国際高校の研修旅行中に発生したボート転覆事故で、女子生徒の武石知華さん（1