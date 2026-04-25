セーターを収納したはいいものの、半袖トップスが活躍するまでの繋ぎになってくれる服が見当たらない……。そんな悩める春には、【ワークマン】の長袖ブラウスがちょうどいい選択肢になってくれるはず。レースやシャーリングといった着映えを狙えるディテールを取り入れた長袖のブラウスが、お財布に嬉しいワークマン価格で展開されています。今の時期の即戦力として、早速買い足しを！