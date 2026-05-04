アニメ「家庭教師ヒットマンREBORN！」クローム髑髏役、「ウマ娘 プリティーダービー」実況役などで知られる声優の明坂聡美（38）が4日、自身のXを更新。結婚を報告した。明坂はXに手書きの文書を掲載し、「いつも応援して下さる皆様へ私事ではございますが、私 明坂聡美は先日、入籍いたしました。エイプリルフールではありませんが、生放送という事で、本日ご報告させていただきます。嘘みたいな話ではありますが嘘ではあ