【モデルプレス＝2026/05/04】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃（せがわ・ひなの）が5月3日、自身のInstagramを更新。テーマパークへのお出かけショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真「今日好き」5回参加美女「脚が綺麗すぎ」ショートパンツから美脚輝く◆瀬川陽菜乃、ショートパンツから美脚スラリ瀬川は「LEGOLAND またいきたい」と