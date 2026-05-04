３日午前０時２０分頃、茨城県鹿嶋市平井の鹿嶋新港北防波堤で、釣り客から「荷物を置いたまま人が戻ってこない」と１１８番があった。鹿島海上保安署によると、釣りをしていた同県ひたちなか市の５０歳代男性が海中に転落したとみられ、海保、警察、消防が捜索している。同署の発表によると、防波堤上には男性のものとみられるスマートフォンや魚を入れる容器が残されていた。４日午前７時半頃には同港内の海上でスニーカー１