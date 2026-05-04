映画『億万長者の不都合な終末』より、上流階級だけが感染する謎の奇病による大パンデミックを映し出す本予告編と、資本主義の終わりを描く場面写真が解禁された。【写真】映画『億万長者の不都合な終末』予告映像本作は、ビリオネア、ミリオネアといった上流階級だけが感染する謎の奇病「リッチフルエンザ」が流行し、“歯が白く輝いた者から死に至る”という未曾有のパンデミックに見舞われた世界を描く。成功の象徴だった“