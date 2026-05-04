「リリベルちゃん」01【ホラー漫画】「リリベルちゃん」本編を読む2026年のゴールデンウィーク、ゆっくりと読書を楽しむのはいかがだろうか。今回は、2026年に入ってもSNSで話題を呼び、よく読まれている傑作漫画を紹介する。小学校で流行する、相手に罰を与える妖精のおまじない。いじめを受ける女の子が一縷(いちる)の望みをかけておまじないを繰り返した結果、その効果は想像を超えるものになってしまい――？「想定外」「予測