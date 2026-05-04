英国王室一のアイドル・シャーロット王女が２日に１１歳の誕生日を迎えた。国民的祝福ムードの中で、専門家は王女が母キャサリン皇太子妃と同じように「楽しい子供生活」を送っていると指摘した。英紙エクスプレスが３日、報じた。王女の１１歳の誕生日を記念して、ケンジントン宮殿は２日、イースター休暇中にコーンウォールで家族旅行を楽しむシャーロット王女の動画を公開した。動画には、ウィリアム皇太子とキャサリン皇太