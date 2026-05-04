異端ともいえる大排気量ハッチバック自動車の価値観は時代とともに変化していきますが、その変化の波を先取りしすぎたモデルは、当時の評価とは裏腹に後年になって再評価されることがあります。近年、小型車でありながら質感や走行性能にこだわったモデルが注目されるなか、そうした流れの先駆けとも言える存在を思い起こす人も増えてきました。【画像】超いいじゃん！ これが“クラウン顔”のトヨタ斬新「ちいさな高級車」で