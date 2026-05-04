5万5000人が埋めた東京ドームボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、2日に行われた中谷潤人（M.T）との“世紀の一戦”を制した。大熱狂に包まれた東京ドーム。試合以外にも大きな注目が集まり、海外でも賛辞が相次いでいる。“世紀の一戦”直前。井上が場内に登場する前には、オーケストラが「Departure」を生演奏。その後、ミュージシャン・布袋寅泰が「バトル・オブ・モンスター」をギターで