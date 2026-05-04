タレントの大沢あかねが３日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」で、夫の劇団ひとりがプレゼントに要求してきたものを告白し、山崎育三郎らを驚かせた。大沢は、子育てについて夫婦でなにかルールがあるのか？と聞かれ「ルールを決めても私が守れない」と苦笑い。「１回、彼が私に対して全て諦めたなっていう瞬間があった」とし、その出来事を振り返った。それが、交際している最中に大沢が劇団ひとりに誕生日プレゼントは何