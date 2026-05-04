ASUS JAPANから4月8日に発売された新型ノートPC「ZenBook SORA 16」の実機をお借りできたので、レビューをお送りします。2025年に日本市場向けとして新ブランドとして登場したZenBook SORAシリーズの2026年モデルであり、シリーズとして初の16インチモデル。すみずみまでチェックしていきます。ASUS「ZenBook SORA 16」レビュー、学生向けから大きくジャンプアップしたSnapdragon X2 Elite ExtremeノートPC○ZenBook SORA 16の仕様