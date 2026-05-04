ロッキング・オン・ジャパン企画制作のフェスJAPAN JAM」や「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」の公式Xが4日に更新。この日開催予定だった「JAPAN JAM」の中止を発表した。「5月4日(月・祝)開催中止のお知らせ」と書き出して「本日5月4日(月・祝)のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます」と