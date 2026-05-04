ブラジルの有力スポーツサイトｇｅが３日、ともにサントスに所属するネイマール（３４）とロビーニョ・ジュニオール（１８）が３日のチーム練習中に激しく口論し、ネイマールがロビーニョ・ジュニオールの頬を叩（たた）いたという証言もあると報じた。ロビーニョ・ジュニオールにドリブルでかわされてネイマールが激怒したのが原因としている。ロビーニョ・ジュニオールはサントス、Ｒマドリード、ブラジル代表などでドリブラ