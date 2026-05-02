ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）「ＴＨＥＤＡＹやがて、伝説と呼ばれる日」と銘打たれた東京ドーム決戦。４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝と、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が入場した。井上の入場ではギタリスト布袋寅泰が「バトル・オブ・モンスター」が生演奏。場内のボルテージが高まった。国歌