たばこ税は、令和7年度税制改正によって課税方式の見直しが行われ、段階的に税金の引き上げが実施されます。日本たばこ産業株式会社（JT）の発表では、掲題に挙げられているメビウス（加熱式たばこ）などが値上げされました。 価格を考慮すると、禁煙すればベンツが買えるという話も、あながちウソとは言い切れないかもしれません。本記事ではたばこ税の引き上げや紙巻と加熱式の税率についての解説、そして実際にベンツを