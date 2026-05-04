中国生産、限定3,000台のBEVが新型インサイト ホンダは、BEV（バッテリー電気自動車）である新型インサイトの発売を開始した。新型インサイトは、中国マーケット用BEVである「e:NS2」をベースにしたクロスオーバーSUV。新型インサイトは、中国で生産され日本に導入される。国内の販売台数は、3,000台の限定だ。すでに、ホンダは北米メインのBEVである0シリーズの開発・生産の中止を発表。本来、日本にも導入されるはずだった0