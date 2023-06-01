米大リーグは３日（日本時間４日）、各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真は敵地・ミネソタ州ミネアポリスでのツインズ戦に２番三塁で出場。第５打席で３試合連続となる９号２ランを放つなど４打数１安打２打点だった。他の打席は、第１打席から四球、左飛、三振、三振だった。試合は３−４で敗れた。（デジタル編集部）３点を追う九回一死一塁、右腕トパの投じた低めのスイーパーをすくい上げた。高々と上がった打球は左中