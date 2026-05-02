４月２８日のＡＢＣテレビ「相席食堂」で、冒頭、千鳥が出演してほしい人物を話題にし、スピードワゴン・小沢一敬らの名前を挙げた。そのうえでノブが「渡部（建）さんて、なんでまだ出られないん？」と声をあげた。「たまたま昨日、仕事してたんですけど、『相席食堂』はいけるんじゃないかって話になったんですよ」と明かし、大悟も「相席がそこを切り開いていかないと」と応じた。ノブが「オファーはしたんですか？」と